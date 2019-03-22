Fenerbahçeli Futbolcular Salonda Çalıştı

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü MKE Ankaragücü
'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenmana, milli takımlarda olan futbolcuların katılmadığı ifade edildi.
Salonda ısınma ve egzersiz hareketleriyle başlayan antrenmanın kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Spor
Kaynak: AA