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Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda

Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

27.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:08
Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda

Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans  sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İdmandan görüntüler


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Spor

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