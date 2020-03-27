Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda
Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.
27.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:08
Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İdmandan görüntüler
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Spor