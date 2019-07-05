Fenerbahçeli futbolculara Cuma Namazı çıkışında yoğun ilgi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası tesislerinin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, Cuma Namazı'na gelen Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların gelişi

-Caminden çıkışları

-Fotoğraf çekimi

-Detaylar

- Zce