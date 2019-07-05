05.07.2019 14:09
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Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası Tesisleri'nin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, namaza gelen Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Murat Sağlam ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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