06.07.2019 00:07
Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

- Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgiDÜZCE - Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.

- Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi
DÜZCE - Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası Tesisleri'nin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, namaza gelen Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Murat Sağlam ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler. Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Düzce, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:56   Konyaspor sağlık kontrolünden geçti
00:52   Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı
00:47   Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
00:33   Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama
00:32   Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
00:27   Trabzonspor, Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
00:20   Ali Koç, Napoli'nin Eljif Elmas için yaptığı teklifi reddetti!