04 Nisan 2019, 15:39
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Fenerbahçeli Futbolculardan Kampanyaya Dev Destek: Maaşlarının %10'unu Verecekler

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün başlatacağı destek kampanyasına Fenerbahçeli bazı futbolcular da destek verecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde "kulübün kurtuluş mücadelesi" olarak görülen 'Fener Ol' kampanyası bugün saat 19:07 itibarıyla start alacak. Kulübe bağış toplayarak ilk etapta UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarını karşılamak ve takıma yapılacak oyuncu takviyelerinde maddi anlamda destek sağlaması hedeflenen projede hedef, yüksek katılım ile 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN BAZILARI MAAŞLARININ %10'UNU BAĞIŞLAYACAK

Başkan Ali Koç'un FBTV'den yapacağı açıklama ile başlayacak kampanyaya sarı-lacivertli bazı futbolcular da destek verecek.'Fener Ol' kampanyasında taşın altına elini koyacak olan sarı-lacivertli futbolcular, aylık maaşlarının yüzde 10'u kadarını bağışlayarak katkı sağlayacaklar.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor
Kaynak: DHA



YORUMLAR (21)
FB Lİ: güldürmeyin adamı.kim vericekmiş yüzde 10 maaşını.salladınız tutarsa
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TRGT: 4 teknik adama para ödüyoruz paramı dayanır
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PETER: Paraları Comolli yiyo başkan , o adamı gönderirseniz daha çok destek gelir klübe
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SARİİİİİİİİİİİİİİİİ KUŞÇUK HAMI: Yazık bu fenere. Dilenci oldu iyice. Hani hesabı para dolu çıkan dilenciler gibi. çİhtiyacı yok ama alışkanlık aziklikten hep yapası geliyor.
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HUZUR: Siz yardım edin ben hatir hatir yerim seneyede umraniyenin golcusunu alırım sizi tekrar lige cikarrim benim adım koç koç gibi kafam var abiler
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