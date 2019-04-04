Fenerbahçeli Futbolculardan Kampanyaya Dev Destek: Maaşlarının %10'unu Verecekler

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde "kulübün kurtuluş mücadelesi" olarak görülen 'Fener Ol' kampanyası bugün saat 19:07 itibarıyla start alacak. Kulübe bağış toplayarak ilk etapta UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarını karşılamak ve takıma yapılacak oyuncu takviyelerinde maddi anlamda destek sağlaması hedeflenen projede hedef, yüksek katılım ile 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN BAZILARI MAAŞLARININ %10'UNU BAĞIŞLAYACAK

Başkan Ali Koç'un FBTV'den yapacağı açıklama ile başlayacak kampanyaya sarı-lacivertli bazı futbolcular da destek verecek.'Fener Ol' kampanyasında taşın altına elini koyacak olan sarı-lacivertli futbolcular, aylık maaşlarının yüzde 10'u kadarını bağışlayarak katkı sağlayacaklar.

Kaynak: DHA