Haberler » Spor » Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek için sahaya "Vatan size minnettar" yazılı tişört ile çıktı.

20.10.2019 19:24Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşan sarı-lacivertlilerde futbolcular sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı. Asker selamının bulunduğu futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı.

"TÜRK MİLLETİ ORDUSUNUN YANINDA"

Yukatel Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu. Tribünleri dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye bağırdı. Takımlar seremoniye çıktığında ise tribünde, üzerinde "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı büyük bir pankart açıldı.


Barış Pınarı Harekatı, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:24 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından
20:23 Hamdi Elcuman Kayserispor'a sahip çıkmaya davet ediyorum
20:18 Hentbol Kadınlar Süper Lig
20:17 Yılport Samsunspor: 0-1
20:17 Çaykur Rizespor maçın ardından
20:14 Yıldız Erkek Flöre Milli Takımı, Yunanistan'da ikinci oldu
20:11 Real Madrid Galatasaray kadrosunu açıkladı.
20.10.2019 20:25:42