29 Mart 2019, 11:08
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Fenerbahçeli Miha Zajc'e 2 Alman Ekibi Takip Ediyor

Fenerahçe'nin devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc'e iki Alman ekibi takip ediyor.

İtalyan kulübü Fiorentina'nın Eljif Elmas'a 15 milyon Euro teklif etmesinin ardından gözler şimdi de ara transfer döneminde alınan Miha Zajc'a çevrildi.

TEKLİF KAPIDA

Takvim'de yer alan habere göre; Miha Zajc'ı Stuttgart ve E. Frankfurt gibi Alman kulüplerinin takip ettiği her an bir teklifin gelmesinin söz konusu olduğu öğrenildi. Stuttgart devre arasında Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı da almıştı.

Fenerbahçe Miha Zajc için ocak ayında 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı lacivertliler erken veda ile kasasına önemli bir geliri koyabilir.

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Spor



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