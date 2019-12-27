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Fenerbahçeli Ozan Tufan: "Bu formayı uzun yıllar taşıyacağım için çok mutluyum"

Fenerbahçe ile sözleşmesini 3+1 yıllığına uzatan milli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

27.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:48 Fenerbahçeli Ozan Tufan:
ile sözleşmesini 3+1 yıllığına uzatan milli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de 5. yılını geride bıraktığını ve bu yıl kazanacakları şampiyonluğa odaklandığını ifade etti.
Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklından geçirmediğini vurgulayan Ozan, "Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Emre Belözoğlu tarafından koluna takılan kaptanlık pazubendini uzun yıllar başarıyla taşımak istediğini aktaran milli futbolcu, şunları kaydetti:
"Bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen, başta başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel, kaptanımız Emre Belözoğlu ve manajerlik şirketim Lian Sports'a teşekkür ederim."

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor

Kaynak: AA

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