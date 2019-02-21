Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. İlk maçta Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus ekibine3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maç sonunda konuşan Sadık Çiftpınar, " Maçın başında kötü bir gol yemek zordu ama sonra oyuna hükmeden bizdik. Mehmet ağabeyin güzel golüyle 2-1'i de yakaladık. 2. yarı bizim istediğimiz gibiydi, gol gelene kadar kontrol bizdeydi." dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, ASLINDA HAK ETTİK"

Sadık, "Hep basit hatalardan pozisyon verdik, onlardan biri de gol oldu. Kendi hatalarımızın kurbanı olduk. Çok üzgünüz, gerçekten iyi mücadele verdik. Aslında hak ettik. Deplasmanda böyle bir taraftar desteğine karşı oynamak da kolay değil. Bir anlık dalgınlığın cezasını çekiyorsunuz." diye konuştu.