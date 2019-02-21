21 Şubat 2019, 23:36
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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk

Zenit - Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Sadık Çiftpınar, "Hep basit hatalardan pozisyon verdik, onlardan biri de gol oldu. Kendi hatalarımızın kurbanı olduk. Çok üzgünüz." dedi.

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. İlk maçta Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus ekibine3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Maç sonunda konuşan Sadık Çiftpınar, " Maçın başında kötü bir gol yemek zordu ama sonra oyuna hükmeden bizdik. Mehmet ağabeyin güzel golüyle 2-1'i de yakaladık. 2. yarı bizim istediğimiz gibiydi, gol gelene kadar kontrol bizdeydi." dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, ASLINDA HAK ETTİK"

Sadık, "Hep basit hatalardan pozisyon verdik, onlardan biri de gol oldu. Kendi hatalarımızın kurbanı olduk. Çok üzgünüz, gerçekten iyi mücadele verdik. Aslında hak ettik. Deplasmanda böyle bir taraftar desteğine karşı oynamak da kolay değil. Bir anlık dalgınlığın cezasını çekiyorsunuz." diye konuştu.

Avrupa, Zenit, Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar, Spor


YORUMLAR (13)
GÖK: Yazık düştüğümüz duruma bak toparlanın artık aldığınız paralara yazık nasıl fenerbahçe lisiniz siz yazıklar olsın
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SADIK OLABİLİRSİN AMA BİZİMLE DEĞİLSİN: Fenerin defans oyuncusu değilsin. Skrtel olmasa bir hiçsin. Kjaer, Lugano, Uche, Luciano yu gördü bu takım. Sadık çok adam kaçırıyor ve aşırı ağır. Anadolu takımı topçusu bildiğin. Alt sürüm transferler yapıldı. Serdar Aziz, Sadık asla kjaerin boşluğunu dolduramaz.
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ŞAMPİYON GALATASARAY ..: Fenerlinin biri Zenit i yendikten sonra, bizde Benfica ya yenildikten sonra iyi geceler demişti, sizin gece bizden önce bitti , şimdi iyi mi geceler ..
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DD: Hiç şaşırmadım bu sonuca
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12345: SADIK FUTBOLUNU OYNA SEN F. B YE ARTISTLIK YAP DIYE HER POZISYONDA YERE YAT KENDINI AT ARTISTLIK YAP DIYE ALINMADIN BIRDE ALI KOCUN YERINDE OLSAM O PAPAZ GIBI OLAN SACINI KESTIRIRDIM GERCI SENI NEDEN ALDILAR ANLAMADIM SENDEN BIR CACIK OLMAZ
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