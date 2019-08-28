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Fenerbahçe'den ayrılan Samed ve Abdurrahman Hatayspor'a imza attı

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı'yı kadrosuna kattı.

28.08.2019 16:24

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı geçtiğimiz sezon kiralık olarak Tarsus İdman Yurdu formasını giydi. 22 yaşındaki Karakoç ve Canlı Hatayspor ile 3'er yıllık sözleşme imzalarken, düzenlenen imza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı.

3'ER YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI!

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Daha önce Fenerbahçe forması giyen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz'ün de hazır bulunduğu imza töreniyle, kendilerini bordo-beyazlı renklerimize bağlayan imzaları attılar. Orta saha mevkisinde görev yapan her iki oyuncu ile 3'er yıllık olarak imzalanan sözleşme, kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe'den ayrılan Samed ve Abdurrahman Hatayspor'a imza attı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Hatayspor, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

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