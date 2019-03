Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu Zor Günler Geride Kalacak ve Güzel Günler Göreceğiz

Kaynak: DHA

"Bu seneyi en iyi şekilde atlatıp seneye daha iyi yerde olmalıyız. Bu bize ders olsun""Hocamız da bana hem transfer döneminde çok yardımcı oldu hem de şimdi yardımcı oluyor"İSTANBUL/ DHAFenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, "Kulübümüz adına bu zor günler geride kalacak ve güzel günler göreceğiz" dedi.FB TV'ye açıklamalarda bulunan Sarı-lacivertli oyuncu, taraftarlara övgüler yağdırırken, Medipol Başakşehir maçını da kazanmak istediklerini söyledi.Fenerbahçe taraftarı önünde çıktığı ilk maçı ve kaydettiği golün ardından yaşadığı sevinci anlatan Serdar Aziz, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Ben Fenerbahçe'ye hazır olmadan geldim, çok eksiğim vardı. Oynama sürecim bundan dolayı biraz uzadı. Çalışarak geldim tabii ama takım antrenmanlarıyla eş değer olmuyor. İlk maçıma da Kayserispor karşısında çıktım. Hazır olmadığım için de iyi oynadığım söylenemez. Taraftarımızın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Fenerbahçe'ye karşı birçok kez bu müthiş atmosferde zor anlar yaşamıştım. Allah'ın izniyle bu formayı giymek nasip oldu ve taraftarımız karşısına çıktım, o müthiş atmosferi gördüm. Transfer olduktan sonra Göztepe maçında taraftar bizi Tolgay'la beraber bağrına bastı, tribünlere çağırdı, sevgi gösterilerinde bulundu. Bu sevginin karşılığını vermek gerekiyor. Tolgay da ben de bunun karşılığını yavaş yavaş vereceğiz. Ben de taraftarımızın karşısına çıktım. Müthiş bir atmosfer vardı. Golümü de attım. Gerçekten müthiş bir duygu. Eşim de golümden sonra ağladı, formayı da ona armağan ettim. Duygusal anlar yaşadık, zorlu süreçlerden geçtik ve sonunda mutlu olmayı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Kulübümüz adına bu zor günler geride kalacak ve güzel günler göreceğiz." dedi.Kendi performansıyla ilgiliyse Serdar Aziz, "Antrenman eksikliğim fazlasıyla vardı. Galatasaray'da 1 aya yakın kadro dışı kaldım. Bu süreçte Ersun hoca Fenerbahçe forması giymemi çok istedi. Hocama teşekkür ediyorum, bu transferin arkasında durdu. İstenmek çok güzel. Çok şükür hazır olmaya başlıyorum. 1 aya yakın takımla beraber antrenman yaptım. Kayserispor maçında kötü skor aldık ama o maçın bana iyi geldiğini düşünüyorum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Gol de attım, hem moral olarak hem de kondisyon açısından iyi geldi. Kendimi yüzde yüz hazır hissetmiyorum. Çok daha iyisini yapabilecek kapasitedeyim. Her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Zaten çok çalışıyoruz. Hocamız da bana hem transfer döneminde çok yardımcı oldu hem de şimdi yardımcı oluyor. Bu çok önemli bir şey. İnşallah daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.Takımla ilgili genel bir değerlendirme yapan Serdar Aziz, "Ersun hoca geldikten sonra bir farklılık var. Herkes ilk zamanlar daha da zor olduğunu söylüyor. Galibiyetler daha fazla olmalı. Bu camianın buralarda olmaması, bu hesapları yapmaması gerekiyor. Fenerbahçe şampiyonluğun her zaman favorisidir. Bu seneyi en iyi şekilde atlatıp seneye daha iyi yerde olmalıyız. Bu bize ders olsun. Fenerbahçe'nin bu günleri görmeyeceğini düşünüyorum, imkansız gibi bir şey, seneye şampiyonluğun en büyük favorisi olacak. Daha presli, daha önde oynayan bir takımız. Zorlu süreçlerin sahada psikolojik bir etkisi oluyor. Bunu atlatmak kolay değil. Artık ligin de sonuna geliyoruz. Az bir süre kaldı. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Bizim kadar kadro derinliği olan bir takım yok. Herkes çok kariyerli ve tecrübeli oyuncular. Belki herkes kişisel olarak performanslarını sahada tam sergileyemedi ama inşallah bu süreçten sonra daha iyi oluruz. İnşallah takım arkadaşlarım ve ben kendimizi sahaya veririz ve biraz olsun taraftarımızı rahatlatır, onlara moral açısından galibiyetler sunarız" ifadelerine değindi.Teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili ise Serdar Aziz, "Hocamız çok çalışıyor. Ben de burada şahidim. Hocanın müthiş bir ekibi var. Ben Ersun hocayla genç takımlarda çalışmıştım, zaten biliyordum. Ekibinin çok iyi olduğunu herkes söylüyordu. Çok emek veriyorlar. Çok daha iyi yerlerde olmalıyız. İyi niyetimizin karşılığını sahada alamadık. Çalışıyoruz, özveriliyiz, yapmak istiyoruz ama bizimde çok eksiğimiz var. Hocamız Fenerbahçe'yi çok seviyor, bunu zaten anlatmaya gerek yok. Burada herkes iyi niyetli. İnşallah bundan sonraki süreçte bu emeklerin karşılığını alıp önümüze bakarız" diye konuştu.Makedon oyuncu Eljif Elmas'la ilgili de konuşan milli stoper, "Eljif'i çok seviyorum. Çok düzgün bir kardeşim, çok da iyi bir oyuncu. Benim de memleketlim. O yüzden onu daha farklı seviyorum. Ayak tenisi masası var, çok güzel bir oyun. Zaman zaman oynuyoruz. Eljif'in bu kadar iyi oynadığını bilmiyordum. Çok yetenekli daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Burada güzel günler geçiyor. Hepiniz çok iyi insanlarsınız bana da çok destek oldunuz. Herkse çok teşekkür ediyorum. Bu sevginin karşılığını inşallah uzun yıllar Fenerbahçe forması giyip vereceğim. Kendime bu konuda inanıyorum" dedi.Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Sonuç olarak Medipol Başakşehir'in ligdeki konumu bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe'nin her maçta ismi yeter. Oyuncuların kendine çok güvenmesi gerekiyor. Fenerbahçe forması altında güçlü bir şekilde sahaya çıkarsanız o maçın favorisi sizsinizdir. Zor maç olacak. Başakşehir kendi sahasında iyi oynayan bir ekip. Kontrollü oynamak gerekiyor. Kendi yolumuza bakıyoruz. Bu maçı kazanıp zorlu süreci kolay duruma getirebiliriz. Bu zorlu süreç bizim iyi oynamamızla, inanmamızla, birlik ve beraberliğimizle kolay hale gelecek. Her rakibi ciddiye alıyoruz. İnşallah zorlu süreci iyi atlatacağız" açıklamasını yapan Serdar Aziz, Sarı-lacivertli taraftarlar içinse şu şekilde konuştu:"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Son maçta da inanılmaz bir atmosfer vardı, stadı doldurdular. Sanki şampiyonluğa oynuyormuş gibi. Şampiyonluğa oynadığımızda o atmosferi düşünemiyorum. O günler de gelecektir. Bize her zaman destek oluyorlar. En önemlisi de; tüm futbolcuların arkasında duruyorlar. Takımın durumuna ya da oyuncunun nasıl oynadığına bakmadan destek veriyorlar. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri bu. Bu her takımda göremeyeceğiniz bir şey değil. Bu bir kültür meselesi. Çok mutlu ediyor. Ne olursa olsun destekliyorlar. İnanılmaz bir taraftar grubu var. Biz de bunun karşılığını vermeliyiz."