Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, Kurtuluş Savaşı'na katılan Fenerbahçeli sporcuların hikayesini işleyeceği "Ya İstiklal ya Ölüm" adlı filme ilişkin, "Fenerbahçeli sporcuların, Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlere karşı, İstanbul 'un müdafaası ve ülkenin kurtuluşu için yaptıklarını anlatan bir film projesi bu. Epik drama olacak. Ben de yıllardır bu film için uğraşıyordum. Filmin çekimleri mayıs sonu, haziran başı başlayacak." dedi.Çekimleri sona eren ve yönetmenliğini Ali Tanrıverdi'nin yaptığı "Amacı Olmayan Grup" filminin tanıtım toplantısı Kadıköy'deki Sugarworks ofisinde gerçekleştirildi.Filmin yapımcılığını üstlenen Murat Şeker, toplantıda yaptığı konuşmada, çekimlerin yaklaşık bir ay sürdüğünü belirterek, eğlenceli ve keyifli bir film olduğunu dile getirdi.Şeker, çok komik bir film çektiklerini söyleyerek, "Mümkün olduğunca yeni bir kadro kurmaya çalıştık. Bu kadro ileride inşallah ikincisinde de karşınıza gelebilecek. Biz filmimize güveniyoruz. Şu an öngördüğümüz vizyon tarihi 2020. ya 28 Şubat ya 6 Mart'ta çıkacağız. Ama bakarız montaj bitti ve film çok güzel oldu, o zaman vizyon tarihini öne de çekebiliriz. Çünkü yazdığımız senaryo güzeldi ama sahneler senaryonun ötesine geçti. O yüzden huzurunuzda yönetmeni ve oyuncu ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Murat Şeker, çekimleri Kadıköy, Beykoz ve İstanbul'un çeşitli köylerinde gerçekleştirdiklerini aktardı."Ya İstiklal ya Ölüm"ün çekimlerine 2020'de başlanacakBu filmin ardından "Ya İstiklal ya Ölüm" adlı projesini hayata geçireceğine dikkati çeken Şeker, şu bilgileri verdi:"Çok amacı olan bir projemiz var bundan sonra. Önümüzdeki yaz çekimlerine başlayacağız. (Amacı Olmayan Grup için) Düşük bütçeli bir film yapıyoruz dedik ama bundan sonra gerçekten büyük bütçeli bir film için hazırlık yapıyoruz. Hatta ben buradan çıkıp Fenerbahçe Stadı'na gidip, Fenerbahçe Müzesi Müdürü ve projeyle ilgili tarih konusunda bize danışmanlık yapan Alp (Bacıoğlu) Bey ile görüşeceğim. Projemizin adı 'Ya İstiklal ya Ölüm'. Fenerbahçeli sporcuların, Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlere karşı, İstanbul'un müdafaası ve ülkenin kurtuluşu için yaptıklarını anlatan bir film projesi bu. Epik drama olacak. Ben de yıllardır bu film için uğraşıyordum. Senaryosunu yazdık. Şu an oyuncu kadrosu üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde açıklarız. Sağlam bir casting olacak. Türk sinemasının önemli oyuncuları olacak. Çok sayıda karakter var. Filmin çekimleri mayıs sonu, haziran başı başlayacak. Vizyon tarihi de 2020 Aralık ya da 2021 olacak."Sinemada yaşanan sorunlara değinen Şeker, "13 yılda 13 film yaptım. Bu 14. filmimiz. Yapımcılığını üstlendiğimiz 11. film. Dolayısıyla biz bunun için yaşayan insanlarız. Kriz geldi geçti. Bir ekonomik kriz var ve doğal olarak bunun başka yansımaları olacak ama nitelikli filmler iş yapar. Niteliksiz filmler daha önce de iş yapmıyordu. Yine yapmayacak.""Eğlendik, güldük""Amacı Olmayan Grup" filminin yönetmeni Ali Tanrıverdi, filmde yer alan tüm ekibe teşekkür ederek, "Aidiyet duygusu ve vicdan, toplumda unuttuğumuz şeyler. Biz bu filmde çok gülüp çok eğleneceğiz ama Türk milleti olarak, vicdan tarafımızı da hatırlayacağız. Aidiyet, sahiplenme, samimiyet duygusunu da tekrar yaşayacağız. Bunlar unutulan duygular. Bunları gülerek, eğlenerek, tekrar hatırlayacağız ve önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.Oyuncu Hülya Gülşen Irmak, setin bitmesini istemediklerini söyleyerek, "Biz sette her sahnede ayrı eğlendik, güldük. Bu klasik olmuştur ve muhakkak herkes söylüyordur ama dün setten göz yaşları içinde ayrıldık. Çünkü gerçekten bitmesini istemedik." diye konuştu."Ekip şahaneydi"Oyuncu Müfit Can Saçıntı, filme koşa koşa gittiğini kaydederek, "Ekip şahaneydi. Hakikaten ağladılar. Şahidim." ifadelerini kullandı.Oyuncu Hakan Bilgin, çok sevimli, keyifli ve güzel bir iş olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:"Hepimiz bitmesine gerçekten üzüldük. Her anı şaka olan bir filmdi. Kamera arkasında çalışan arkadaşlar, birlikte çalıştığımız ekip eğer oynadığımız şeye gülüyorsa, o bizim için çok ciddi bilgidir. Seyircinin etkilenmesi anlamında bunu ikiyle, üçle çarparız. Bizim film de çekilirken çok eğlendiler. Sette bunun karşılığını gördük. Perdede de göreceğimizi düşünüyoruz."Hülya Gülşen'in kızı, oyuncu Naz Çağla Irmak, çekimlerde çok eğlendiklerini aktararak, "Gerçekten aile gibi bir set. Dostlarla çalışıyor, çalışmaya geliyor gibi değil de eğlenmeye gidiyor gibi hissediyor insan kendini. Dizi olsa, yıllarca çekebilirim." dedi.Bir köy okulunun tadilatını yapmak için sosyal medya üzerinden insanları harekete geçirmek isteyen bir grup gencin hikayesini ele alan film, bir tarafta her şeyi olan ve amacı olmayan gençleri diğer tarafta hiçbir şeyi olmayan ama hayata dair pek çok amaca sahip çocukların yaşamını işliyor.