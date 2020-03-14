Menü
Haberler ›› Spor ››Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti - Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor'a 1-0 yenilmelerinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

14.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:04

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor , sahasında konuk ettiği Fenerbahçe 'yi 41. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda 67. dakikada Skubic ve 77. dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazllıar karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Maçta isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç'u Twitter'dan istifaya davet etti. Ali Koç istifa hashtagi Twitter'da trend topic oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Ali Koç, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Bakan Koca, Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Spor
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok