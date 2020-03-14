Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor'a 1-0 yenilmelerinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
14.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:04
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor , sahasında konuk ettiği Fenerbahçe 'yi 41. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda 67. dakikada Skubic ve 77. dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazllıar karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Maçta isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç'u Twitter'dan istifaya davet etti. Ali Koç istifa hashtagi Twitter'da trend topic oldu.
Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Ali Koç, Spor
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