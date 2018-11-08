08 Kasım 2018, 19:16
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Fenerbahçeli Taraftarlar, Derbi Maçta Hayatını Kaybeden Koray Şener İçin Koreografi Açtı

Fenerbahçeli Taraftarlar, Derbi Maçta Hayatını Kaybeden Koray Şener İçin Koreografi Açtı

Fenerbahçeli taraftarlar, Anderlecht karşılaşması öncesinde Koray Şener için özel bir koreografi açtı. Fenerbahçeli taraftarların koreografisinde, "Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın." mesajı yer aldı.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı.

Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, "Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın" yazılı pankart açtı. Maraton tribününde ise "Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin" pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

Fenerbahçe,Koray Şener
08 Kasım 2018 Perşembe 19:16



YORUMLAR (4)
DOBRAADAM: Harika Allah rahmet eylesin.beşiktaşlıyım.cenazeye çelenk gönderip gelmeyen bjk gs diger başkanları unutmayacam,kınıyorum.
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ALİ KAYA: Helal sana filozof
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FB Lİ : Bu Fenerden birşey olmaz
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FİLOZOF: FENERBAHCE BÜYÜK LİDER ATATÜRK İLKELERİNE DEVRİMLERİNE BAGLI BÜYÜK BİR MEDENİYET DEV BİR CUMHURİYETTİR DİĞERLERİ SADECE SPOR KULÜBÜ VEDE TEFERRUATTIR
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