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Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi bekliyor

Fenerbahçeli taraftarlar, akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde toplanmaya başladı.

22.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:06 Fenerbahçeli taraftarlar derbiyi bekliyor

Fenerbahçeli taraftarlar, akşam oynanacak olan derbisi öncesinde toplanmaya başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde 'de maç saatini bekliyor. Fenerbahçeli taraftarlar, meşale yakarak,  tezahüratlar eşliğinde yürüyüşlerini sürdürürken polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fenerbahçeli taraftarlardan görüntüler

-Fenerbahçeli taraftarların polis kontrolünden geçişleri

-Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlar eşliğinde yürüyüşü



Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor

Kaynak: DHA

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