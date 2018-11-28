28 Kasım 2018, 20:40
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Fenerbahçeli Taraftarlar Ersun Yanal İçin Toplandı

- Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal için toplandıİSTANBUL - Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.

- Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal için toplandı

İSTANBUL - Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.
Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal için tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler. Fenerbahçe,Samandıra,Ersun Yanal
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:40



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