28 Kasım 2018, 10:06
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Fenerbahçeli Taraftarlar, Ersun Yanal'ın Takımın Başına Geçmesi İçin Samandıra'da Toplanacak

Fenerbahçeli Taraftarlar, Ersun Yanal

Fenerbahçeli taraftarlar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesi için bugün Samandıra'da toplanma kararı aldı.

Kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de bir kez daha Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar bugün saat 20:00'de, Samandıra'da Ersun Yanal için toplanacaklar. Ersun Yanal'ı tekrar takımın başında görmek isteyen taraftarlar, #SamandıradaYanalım hashtag'i altında buluştu.

Kısa zamanda yayılan hashtag sonrasında taraftarlar, Samandıra'ya gitme kararı aldılar. Saat 20:00'de taraftarlar, Samandıra'ya gidip Ersun Yanal için toplanacak.

Fenerbahçe,Ersun Yanal,Samandıra
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:06



YORUMLAR (13)
HASANN: haydi başkan bırak bu inadı getir ersun''u
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AHO AGA: maalesef ali koçun türk hocalarla sorunu var, azizden kurtulduk dedik derken, yerine başka bi iş bilmez geldi, çile çekmeye devam
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OZAN FENERLİ: BU KADROYA DÜNYANIN EN İYİ HOCASINI GETİRSELER DE BOŞ. . KALİTESİZ BİR KADRO MORİNHO KLOPP DİEGO SİMONE ANCELOTTİ VS BU TAKIMI ŞUANGELSELER KÜME DÜŞÜREBİLİRLER. KISA VADEDE YERLİ SAGLAM BİR ADAM BULMALARI LAZIM KESİNLKLE YERLİ. ALİ KOÇ BEY BU İŞLER ARABA FABRİKASI NI CEO LARLA YÖNETMEYE BENZEMİYOR İŞTE. COMMOLİ SENİ VEDE KOCA FENERİ YAKTI. HALA KOVMADIN TEBRİKLER. .
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FB: Ve bu durumda en suçsuz adam keoman
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SİVASLI: Ben fenerbahçe taraftarıyım ya koç gidecek yada yanal gelecek
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