Fenerbahçeli Taraftarlar, Ersun Yanal'ın Takımın Başına Geçmesi İçin Samandıra'da Toplanacak

Kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de bir kez daha Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.
Fenerbahçeli taraftarlar bugün saat 20:00'de, Samandıra'da Ersun Yanal için toplanacaklar. Ersun Yanal'ı tekrar takımın başında görmek isteyen taraftarlar, #SamandıradaYanalım hashtag'i altında buluştu.
Kısa zamanda yayılan hashtag sonrasında taraftarlar, Samandıra'ya gitme kararı aldılar. Saat 20:00'de taraftarlar, Samandıra'ya gidip Ersun Yanal için toplanacak.
Fenerbahçe,Ersun Yanal,Samandıra
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:06