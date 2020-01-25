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Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı!

Fenerbahçeli taraftarlar Medipol Başakşehir maçının son anlarında depremzedelere ulaştırılmak üzere sahaya atkı ve bere attı.

25.01.2020 22:17 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:31

Süper Lig'in 19. haftasında , Medipol 'i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Max Kruse ve 86. dakikada Vedat Muriç kaydetti.

"ELAZIĞ ÜŞÜME FENERBAHÇE SENİNLE"

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, 'da meydana gelen 6.8'lik deprem dolayısıyla depremzedelere destekte bulundu. Karşılaşmanın son dakikalarında atkı ve berelerini sahaya atan taraftarlar, "Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

ATKILAR KADIKÖY BELEDİYESİ YETKİLİLERİNCE ELAZIĞ'A GÖNDERİLECEK

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise atkıların sahaya atıldığı anda maçı kısa süreli olarak duraklattı. Müsabakanın noktalanmasıyla atılan atkı ve bereler toplanarak, Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı!

Fenerbahçe, Başakşehir, Elazığ, Spor


HABER YORUMLARI (4)
AA:kardesım yerlere atana kadar elden versende daha makbule gecerdi.
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KARTAL:adamsınız
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TERRANOVA:Tebrikler, diğer kulüp taraftarlarıda mutlaka yapacaktır ve yapmalıdır. gün birlik günü Allah kimseyi darda bırakmasın.
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HELAL OLSUN:Fanatik Galatasaraylıyım böyle zor zamanlarda Türkiye olarak birbirimize sahip çıktığımız için gururluyum.
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