Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe , Medipol Başakşehir 'i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Max Kruse ve 86. dakikada Vedat Muriç kaydetti.

"ELAZIĞ ÜŞÜME FENERBAHÇE SENİNLE"

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ 'da meydana gelen 6.8'lik deprem dolayısıyla depremzedelere destekte bulundu. Karşılaşmanın son dakikalarında atkı ve berelerini sahaya atan taraftarlar, "Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

ATKILAR KADIKÖY BELEDİYESİ YETKİLİLERİNCE ELAZIĞ'A GÖNDERİLECEK

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise atkıların sahaya atıldığı anda maçı kısa süreli olarak duraklattı. Müsabakanın noktalanmasıyla atılan atkı ve bereler toplanarak, Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim edildi.