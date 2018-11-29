Fenerbahçeli Taraftarlar, Maç Sonunda Ersun Yanal Lehine Tezahüratlarda Bulundu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarların büyük bir bölümü, maçın bitiş düdüğüyle beraber Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlar yaptı.