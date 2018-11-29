29 Kasım 2018, 23:34
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Fenerbahçeli Taraftarlar, Maç Sonunda Ersun Yanal Lehine Tezahüratlarda Bulundu

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında Fenerbahçe kendi sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak puanını 8'e yükseltti ve son maçlar öncesinde grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarların büyük bir bölümü, maçın bitiş düdüğüyle beraber Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe,Hırvatistan,Ersun Yanal
29 Kasım 2018 Perşembe 23:34



YORUMLAR (6)
COCU OLMAK : Ben cocu olmak ben istanbul yaşamak burda mutlu olmak dolgun maaş almak ben febe aileden olmak . Ben olmak tekrar febe teknik traktör habere bakmak çok kızmak siz Türkler nasıl dersiniz şöyle Yaslı kurt ölmeden çakal ulumaz. Ben burda olmak febeyi ikinci yarı ligden tutmak şans istemek . Febe büyük takım olmak geşeyi 6.0 yenmek hep bununla övünmek ben büyük olduğunu anlamak . Tekrar görüşmek için sabırsızlıkla beklemek imza cocu.
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ADINIZI YAZIN: f b senden fenerbahce olmaz vallahi vatan dusmani olur ancak
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ÇERKEZKÖYLÜ: Messi bile gelse düzelmez bu takım bir fenerbahçeli olarak söylüyorum
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ÇERKEZKÖYLÜ: Messi bile gelse düzelmez bu takım bir fenerbahçeli olarak söylüyorum
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44LU: Ali koçunda umrunda onlar fb.üzerinden kazsnacskları paraya bakarlar fbküme düsme potasındaymıs ali kocunda umrunda sanki
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