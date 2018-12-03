03 Aralık 2018, 22:36
»»

Fenerbahçeli Taraftarlar, Maç Sonunda Ersun Yanal Tezahüratında Bulundu

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonunda Ersun Yanal tezahüratında bulundu.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

MAÇ SONUNDA ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın son düdüğünün ardından eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 14 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa,Fenerbahçe,Ersun Yanal
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:36



YORUMLAR (8)
EVRİM DİLSİZ: Ali Koç çok kalbime iyi olur Fenerbahçe futbol liste pahalı milli takım çok ayıp teknik direktör zico çok lazım hadi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: ah ulan ah sizler deyilmiydi aziz yildirimin gitmesini isteyen iki yüzlü insanlarsiniz birdeersin yanali gitmesini isteyen cirkefler simdi onu ister oldunuz suratsiz insanlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RUHSUZLAR.: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınAli Koç yazıklar olsun sana koskoca Fenerbahçe futbol takımını ne hallere düşürdün ya ikide bir Ersun Yenal diye bağıran zavallı akıldan yoksun çocuklara ne demeli ulan körmüsünüz bu çöp yığınlarının başına dünyanın en iyi teknik direktörlerinden on tanesi gelsin yine bir halt olmaz Aziz Yıldırım sevmezdim ama şimdi onu arar hale geldim sahada yürüyemeyen Benzia, santfor bozuntusu sülümanı ne halt olduğu belli olmayan freyy, ne yapsın koman?Ali koç comalinide al
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RUHSUZLAR.: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınAli Koç yazıklar olsun sana koskoca Fenerbahçe futbol takımını ne hallere düşürdün ya ikide bir Ersun Yenal diye bağıran zavallı akıldan yoksun çocuklara ne demeli ulan körmüsünüz bu çöp yığınlarının başına dünyanın en iyi teknik direktörlerinden on tanesi gelsin yine bir halt olmaz Aziz Yıldırım sevmezdim ama şimdi onu arar hale geldim sahada yürüyemeyen Benzia, santfor bozuntusu sülümanı ne halt olduğu belli olmayan freyy, ne yapsın Coman?Ali koç gittt.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KÖFTECİ SELAHATTİN: ERSUN YANAL KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN. NE ERSUN MUŞ ARKADAŞ.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz