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Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'de görev yapan hakemlere tepki göstermek amacıyla Riva'da toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet eden tezahüratlar yaptı.

12.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:02

taraftarı, Süper Lig'de düdük çalan hakemleri protesto etmek için 'da toplandı. Yaklaşık 500 sarı-lacivertli taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nin önüne gelerek, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet eden tezahüratlar yaparak, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar adına Fenerbahçe tribün lideri Yücel Aslan basın açıklaması yaptı.

VAR sistemi ve hakem hataları ile Fenerbahçe'nin haksızlığa uğradığını vurgulayan Aslan, "Sezon başından beri yaşamış olduğumuz Fenerbahçemizin haklı haykırışını bu şekilde yapılan haksızlıklara karşı hep dile getirdik. Fenerbahçemizin saha içindeki hakem hataları, VAR sisteminin bir hafta uygulanıp diğer hafta Fenerbahçe aleyhine uygulanmaması. Verilen penaltının tekrarlanmaması, kalecinin bir sonraki hafta aynı pozisyonda yine Fenerbahçe aleyhine uygulanması. Futbol federasyonunun yapmış olduğu limit arttırımının önüne geçilmesi, transfer yasağı ile bu şekilde kısıtlanması. Bütün bu haksızlıklar, Fenerbahçemizin Başkanı Ali Koç ve yöneticiler nezdinde de söylendi. Hakem hataları ve VAR sisteminde Fenerbahçe'nin önünün kesilmesini biz taraftar grupları olarak da sosyal medya hesaplarımızdan yazdık" şeklinde konuştu.

"TFF VE MHK'Yİ TÜM BİREYLERİ İLE İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet ettiklerini belirten Aslan, "Geldiğimiz noktada son oynadığımız Alanyaspor karşılaşması bardağı taşıran son damla olmuştur. Taraftarlar olarak bizler TFF önünde toplandık ve TFF'yi MHK'yi bütün bireyleri ile istifaya davet ediyoruz. Bundan sonra kalan maçlarda Fenerbahçe'nin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız. Futbol oyun kuralları içerisinde fair-play çerçevesi içerisinde provokatörlerin çomak sokmasına izin vermeden sadece Fenerbahçe'nin federasyonun ve MHK'nin yapmış olduğu haksızlıklara karşı tepkimizi dile getireceğiz. Biz Fenerbahçe'nin 12. gücü olarak her zaman Fenerbahçe'nin yanındayız. Gün Fenerbahçe'ye sahip çıkma günüdür. Herkes federasyonu istifaya davet etmelidir. Fenerbahçe topyekün birlik içerisinde hakkını arasın" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe, Riva, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (18)
MEHMET:FENERBAHÇE TEK BAŞINA 17 KULÜPE VE TFF YE KARŞI MÜCADELE VERİYOR BU FENERBAHÇENİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR ERSUN YANAL GİBİSİ GELMEZ DAHA
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BJK:Fenerbahce, Fenerasyonu istifaya davet etmis. Cok güldüm hahahaha
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İMAMOĞLU..:Beleş şampiyonluğa alışınca durum böyle oluyor. .
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BD:6 yildir sampiyon olamiyoruz neyin kafasindasin
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YARALI YÜZ:sağa sola saldırmayı bırakın. aziz ağadan başkası bize çare olamaz. bu işlerin raconunu o bilir. ona yalvarın beyler.
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SEN HANGİSİSİN:Bunların hiç utanması da yok ya.ne yüzsüz bir taraftar kitlesi
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SERKAN:başarısızlıklarının adresi tff değil ali koç ve ersun yalan!
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VEZİR42:siz harbi futboldan anlamıyorsunuz ya
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MEMLEKETİM:Allah akil fikir versin. Hergün Sehit verilen bir Ülke''de urastiklari ise bak. Ben böyle ahmak bir topluluk görmedim.
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FIRTINA 61:Önce Comoli''den ve Ali Koç''tan hesap sorun. . .
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