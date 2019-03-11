11 Mart 2019, 13:43
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Fenerbahçeli Taraftarlar, Tolgay Arslan'ı Hedef Aldı: Buraya Yatmaya mı Geldin?

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçından sonra Tolgay Arslan'ı sosyal medyada topa tuttu: Buraya yatmaya mı geldin?

Lider Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller dibe vururken, taraftarların hedefinde ara transferde alınan Tolgay Arslan var. Başakşehir'in attığı ilk gol öncesi İrcan Can Kahveci'den üst üste çalımlar yiyen gurbetçi oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdıran taraftarların, "Yatmaya mı geldin Tolgay!" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

FİZİK OLARAK GÜÇSÜZ

Mehmet Topal'ın sakatlık nedeniyle oynamadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Tolgay Arslan, ilk goldeki hatasının yanı sıra ikinci gol öncesi de golün kahramanı Mossoro'yu tutamayarak yenilginin mimarlarından oldu. Tolgay'ın fizik olarak çok güçsüz görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.

(Star)

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor


YORUMLAR (30)
GULERME: BUNDAN FENERLİLERİN HABERİ VARMI
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GS Lİ: buraya oturmayamı geldin hadi kalk :D düğünmü lan burası
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HUZUR: Herhalde yatmaya geldi biz tolgayi kakaladik beşiktaş onu yaşasın ye babam kebapları adres ver sana salgamida ben yollayim sahada virt virt et
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ERT: BEŞİKTAŞ BU FUTBOLDAN ANLAMAYAN FUTBOLCUDAN FENEBAHÇE NİN ÇOK DEĞERLİ YÖNETİCİLERİ VE FUTBOL SİMSARLARININ ÇABALARI SONUCU KURTULDU. BEN FENERBAHÇE DEN VE FUTBOLDAN NEFRET EDİYORUM ARTIK.
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BABAKARTAL: Adam dürümü bıraktı güçsüz düştü, fenerliler dürüm gönderin kendine gelsin, yalnız tolgaydan ne bekliyorsunuz ona şaşıyorum, dikkatle izlemenizi tavsiye ederim, topu alıp dripling yapmaz sağa, sola arkaya pas yapar gol pozisyonuna sokacak paslar da değil, haaa bu arada BİRDE DÜRÜM YER
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