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Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ligde sadece 24 dakika forma giyen Tolgay Ali Arslan'ı derbi maçta ilk 11'de sahaya süren Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi.

23.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaparak Tolgay Ali Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta sahada Tolgay'ı oynatan Ersun Yanal, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. İlk 11'in açıklanmasının ardından Tolgay ve Ersun Yanal, Twitter'da trend topic oldu.

BU SEZON SADECE 24 DAKİKA OYNADI

Geçen sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 7 maçta toplam 24 dakika süre almıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi

Tolgay Ali Arslan, Ersun Yanal, Spor


HABER YORUMLARI (1)
NEŞET KORMAZ:biz dedik bu adam sokturmayın Fenere ben buralara Fener lemi geldim diyen bir adam kalktılar başımıza hoca diye getirdiler sap taraftarın her dediğine kulak asarsan olacağı bu Fener şu hoca konusunda bir türlü dikiş tutturamadı
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