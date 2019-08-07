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Fenerbahçeli taraftarlardan 2 isme büyük tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Cagliari maçında top ayağına geldiğinde Diego Reyes ve Alper Potuk'u ıslıkladı.

07.08.2019 22:09
Fenerbahçeli taraftarlardan 2 isme büyük tepki!

Fenerbahçe, hazırlık maçında Cagliari ile karşılaştı. Taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Alper Potuk karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdi. Deneyimli oyuncu top ayağına her geldiğinde taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

REYES GİRDİ, PENALTI YAPTIRDI

Maçın 62. dakikasında oyuna giren Reyes de ilk müdahalesinde penaltı yaptırdı. Cagliari de Pedro topu ağlara gönderince skora eşitlik geldi.

30 BİN FENERBAHÇELİ TAKİP EDİYOR

65. dakikadan sonra sarı lacivertli taraftarlar Reyes'i de ıslıklamaya başladı. Karşılaşmayı Kadıköy'de yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.


Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (1)
VEZİR42: reyes anlarım adam oynayamıyor ve stoper yok oyunda alper ne ya ne adam gelmiş 30-32 yaşında geri mi kazanacan yolla gitsin ferdiyi kazan deniz türüç kazan barış alıcıyı yollama onu kazan alper nedir istemiyor bu takım ersun hoca böyle işlerle kendini riske atıyor
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