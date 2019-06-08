Fenerbahçeli taraftarlardan Acun Ilıcalı'ya mesaj: Acun abi Mesut'u Fener'e getir

Arsenal'de menajer Unai Emery ile yaşadığı sorunlardan dolayı Londra'dan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil için yine ve yeniden Fenerbahçe iddiaları gündeme geldi. Mesut Özil'in düğününe katılan Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın arından sarı-lacivertli taraftarlar, Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tutarken, "#AcunAbiMesutuFenereGetir" hashtaghi bir anda Türkiye Twitter gündemine girdi.

YILLIK 8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Kısa bir süre önce Mesut Özil hakkında bir açıklama yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Özil'in transferinin ekonomik sebeplerden dolayı mümkün olmadığını ifade etmişti. Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Özil, Londra temsilcisinden yıllık 8 milyon euro kazanıyor.

Fenerbahçeli taraftarların yoğun bir şekilde paylaştığı Mesut Özil görseli

(Sporx)