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Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.

25.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:28Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ'daki depremzedelere destek
Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Medipol 'i 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da 'ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremi unutmadı.

Maçın son dakikalarına girildiğinde tribünlerde bulunan taraftarlar, atkı ve  berelerini depremzedelere göndermek üzere sahaya attı. Taraftarlar, atkı ve berelerin sahaya atıldığı sırada 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' şeklinde tempo tuttu.Sarı-lacivertli bir taraftar ise hazırladığı pankartta 'Sen üşüyorsun, biz donuyoruz' yazısına yer verdi.


- Me

Başakşehir, Fenerbahçe, Elazığ, Spor

Kaynak: DHA

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