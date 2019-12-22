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Fenerbahçeli taraftarlardan galibiyet coşkusu

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Adıyaman'da, galibiyeti kutladı.

22.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:08 Fenerbahçeli taraftarlardan galibiyet coşkusu
'nin sahasında 'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, 'da, galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Alınan bu galibiyet, Fenerbahçeli taraftarları da mutlu etti. Sarı-lacivertli futbolseverler, son düdüğün çalmasıyla birlikte Adıyaman'ın Sümer Meydanında toplandı. Fenerbahçeli taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak meydanda marşlar söyleyerek galibiyeti kutladı. - ADIYAMAN

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Adıyaman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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