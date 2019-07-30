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Taraftarların tepkisine dayanamayan Nabil Dirar, oyundan çıkmak istedi!

Fenerbahçe-Bayern Münih maçında kötü bir oyun ortaya koyan Nabil Dirar, taraftarların tepkisi sonrası oyundan çıkmak istedi. Teknik Direktör Ersun Yanal, Faslı oyuncuyu sahada kalmaya ikna etti.

30.07.2019 23:06
Taraftarların tepkisine dayanamayan Nabil Dirar, oyundan çıkmak istedi!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Hasan Ali'nin yerine oyuna giren ve kötü bir performans sergileyen Dirar, taraftarların tepkisini çekti.

Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70'inci dakikasında Ozan Tufan'ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar'a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar'a tepkiler devam etti.

ERSUN YANAL VE EMRE İKNA ETTİ

Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal'ın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yeden devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu ise yapılan hareketten sonra taraftarlara 'alkışlayın' işareti yaptı.

AKILLARA EMENİKE GELDİ

Bu olay akıllara Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahadan çıkıp oyuna tekrar girmesini getirdi.


Bayern Münih, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (7)
GERCEKCİ: Bu sene garanti düser fener ptt. ye hadiyin simdiden güle güle yolunuz acik olsun.
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YORUMSUZ: Para icin oynadilarsa yaziklar olsun hava atmaya gelince bitbirinize bir numarayiz biz
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YOZGATLI ŞEVKİ: Seyirci haklı. Max Kruse hariç, hepsi ıslıklanmalıydı. Hepsi paraya geldi mi şampiyon, oyuna geldi mi tıs. Ancak Türkiye gibi zayıf bir ligde birbirlerini yenerler. Futbolcuysanız Avrupa takımları karşısında da gösterin hünerinizi. Bayern acıdı. Benim tahminim 9-0 dı.
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YORUM YAPMAYI BILMEYENLERE: BAYERN ILE OYNADIK SEZON ONCESI MACINI YANI NE BEKLIYODUNUZ KI AUDI CUP ALMAYIMI HATALI GOLLER YEDIK ADAMLAR SAGLAM DEFANSI VAR YANI BAZEN BU SACMA YORUMLARA SINIR OLMAMAK ELDE DEGIL
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MEMLEKETİM: Zor ikna etti derken siz bu milleti aptal yerinemi koyuyorsunuz. Topu bir metreden taca atti 30 cantim sahanin disina cikti ersun denyosuda saha icine gönderdi sonrada sehirciye alkislayin haraketi yapti. Bukadar. . .
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EZİKYANAL: yamuk yanal tek suclu
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OZUZHAN TİNAZTEPE: yazik fenerbahce bitmis türkiyedede basari olamayacaklar
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