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Fenerbahçeli taraftarlardan tepki

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybettiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, stat önünde yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.

23.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:08Fenerbahçeli taraftarlardan tepki
'nin Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybettiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, stat önünde yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi.
Maçın ardından Ülker Stadı'nın etrafından uzun süre ayrılmayan taraftarlar, yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Zaman zaman istifaya davet ettikleri kulüp başkanı Ali Koç için de taraftarlar "Ali Koç gelecek, bize hesap verecek" şeklinde tezahüratta bulundu.
Taraftarlar, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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