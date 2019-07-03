Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu

Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesinde hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, bugün 13: 30'da Topuk Yaylası'na hareket etti. Kafileyi Düzce'de karşılamak isteyen çok sayıda taraftar, otobüsün farklı bir gişeden çıkıp yoluna devam etmesi ile hüsrana uğradı.

TARAFTAR DÜZCE'DEN ÜZGÜN AYRILDI

Fenerbahçeli futbolculara eşlik eden polis ekibinin Düzce Gişeler'den çıkması gereken gerekirken Kaynaşlı Gişelere yönelmesi ile taraftarların karşılama hazırlıkları başlamadan sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaşanan durum sonrasında bekledikleri alandan ayrıldı.