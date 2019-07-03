03.07.2019 16:54
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Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuları Topuk Yaylası'nda yapılacak olan kamp öncesinde karşılamak için saatlerce bekledi. Ancak Fenerbahçe kafilesi polis eskortu eşliğinde farklı bir yoldan Topuk Yaylası'na ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu öncesinde hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, bugün 13: 30'da Topuk Yaylası'na hareket etti. Kafileyi Düzce'de karşılamak isteyen çok sayıda taraftar, otobüsün farklı bir gişeden çıkıp yoluna devam etmesi ile hüsrana uğradı.

TARAFTAR DÜZCE'DEN ÜZGÜN AYRILDI

Fenerbahçeli futbolculara eşlik eden polis ekibinin Düzce Gişeler'den çıkması gereken gerekirken Kaynaşlı Gişelere yönelmesi ile taraftarların karşılama hazırlıkları başlamadan sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaşanan durum sonrasında bekledikleri alandan ayrıldı.

Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu

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Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleri, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor

YORUMLAR (3)
MUHTAR: Ya işte böyle. . . Siz çoluk çocuğunuzun rızkından keser ''fener ol'' dersiniz, onları sizi takmaz bile. . . Fener olun ya da beter olun. . . .
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FAHRİ: ya şu dandikbahçe olmasa kiminle dalga geçecez
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EMRE: nedir bu fenerlilerin çektiği ya :D
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