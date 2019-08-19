Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçeli voleybolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncuları yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

19.08.2019 13:50 Fenerbahçeli voleybolcular sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncuları yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, Medical Park Göztepe Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolüne Ulaş Kıyak, Ferhat Akdeniz, Hasan Sıkar, Salvador Hidalgo Oliva, Ahmetcan Büyükgöz, Ahmet Karataş, Caner Dengin, Taha Erden, Arda Bostan, Serhat Uzun ve Bora Stanicki'nin katıldığı, milli takımlarda bulunan İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Oğuzhan Karasu, Wouter Ter Maat, Thibault Rossard ve izinli olan Emre Batur'un ise yer almadığı belirtildi.
Açıklamada, kan değerlerine bakılan voleybolcuların solunum ve efor testinin ardından göz muayenesi ile sağlık kontrollerinin tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Emre Batur, voleybol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:26   Çelebi'den Ağrıspora moral ziyareti
15:26   30 Ağustos Zafer Turnuvası başladı.
15:26   Sivas Belediyespor, Yozgatspor ile yenişemedi
15:22   Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı
15:19   Fenerbahçeli voleybolcular sağlık kontrolünden geçti
15:19   Gökhan Töre Trabzonspor maçına yetişiyor
15:18   Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı