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Fenerbahçeli voleybolculardan "evde kal" çağrısı

Fenerbahçeli voleybolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

24.03.2020 21:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:13
Fenerbahçeli voleybolculardan

Fenerbahçeli voleybolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, oyunculardan Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı kaptanı Ulaş Kıyak, oyuncular Emre Batur, İzzet Ünver ile Salvador Hidalgo Oliva, evde kal çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sporcuların mesajları şu şekilde:

Eda Erdem Dündar: "Koronavirüs salgınının daha da fazla büyümemesi için tüm uyarıları dikkatte al kendin ve sevdiklerin için evde kal."

Ulaş Kıyak: "Bu süreçte hepimizin sorumlulukları var. Sosyal mesafemizi koruyup zorunda olmadıkça evden dışarı çıkmayalım."

Melis Yılmaz: "Lütfen evde kalalım sık kullandığımız yüzeyleri temiz tutup havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayalım."

Emre Batur: "Ellerimizi su ve sabun ile20 saniye ovarak yıkamalıyız ve virüsü kendimizden uzak tutmalıyız. Sevdiklerimizi ve çevremizdekileri korumak istiyorsak evde kalmalıyız."

Bahar Toksoy Guidetti: "Koronavirüse karşı korunmanın en iyi yolu sağlıklı bir metebolizma. Bu da düzenli uyku, düzenli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile mümkün."

İzzet Ünver: "Evde kaldığımız bu süre zarfında sağlık çalışanlarımızın da büyük özverili destekleri ile bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Evimizde kalalım."

Salvador Hidalgo Oliva: "Hepimiz için evde kal."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Fenerbahçe, Emre Batur, Eda Erdem, Spor

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