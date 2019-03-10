10 Mart 2019, 10:56
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Fenerbahçeli Volkan Demirel, Başakşehir Maçında Sinirden Direği Yumrukladı

Fenerbahçeli Volkan Demirel, dün gece oynanan Başakşehir maçında sinirden kale direğine yumruk attı.

Fenerbahçe'nin kötü gidişi Başakşehir karşısında da devam etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak tehlikeli bölgeden çıkamadı.

ARKADAŞLARINA KIZDI, DİREĞE YUMRUK ATTI

Sarı-lacivertli futbolcular maç içinde son derece gergindi. Alt sıralarda mücadele etmenin stresini yaşayan Fenerbahçeli oyuncular sinirlerine hakim olamadı. Bu isimlerden biri de Volkan Demirel'di. Karşılaşmada etkisiz bir performans gösteren ve ilk golde büyük hata yapan deneyimli kaleci maçın son anlarında kale direğini yumrukladı.

KENDİNE HAKİM OLAMADI

2-1 Başakşehir'in üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada son dakikalarda takım arkadaşının hücumdaki tercihine sinirlenen tecrübeli kaleci, kendine hakim olamadı.

Fenerbahçe, Volkan Demirel, Başakşehir, Spor


YORUMLAR (19)
DOBRAADAM: kazanma azmi,yenilgiyi kabul etmeme.
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EFEDAYI: Kaleye gelen ilk topta en kabiliyetsiz kalecinin bile kornere atacağı topu altı pasa indiren bir zeka özürlü. . .
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DÜRBÜNLÜ’NÜN DÜNYASI: fenerde ileriyi görebilen yönetici kıtlıgı var,,esas proplem budur.
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SCRAPTAİCHOU: 4-5 hafta önce hala şampiyon olcaz diyen tayfa vardı, onları pistten alalım lütfen
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CAPS: O kadar yükseklerin hasretini çekmeyin ki düşününüz derin olmasın
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