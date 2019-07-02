02.07.2019 14:42
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Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı

Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden BAK Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden BAK Spor Kulübü, Fenerbahçe 'nin yıldız adayı Kaan Parıltan'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yalova 'da Atakentspor, Yalovagücü, Doğuşspor ve Yalovaspor'da görev yapan 2000 doğumlu 1.91 boyundaki genç file bekçisi, 2019-2020 sezonundan itibaren Ankara ekibi için ter dökecek.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin altyapısına katıldıktan sonra U-19 ve U-21 takımlarının kadrolarında yer alan Kaan Parıltan sezonun bitmesiyle sarı lacivertli ekiple yollarını ayırdı. Birçok takımın transfer gündeminde olan genç kaleci Ankara ekibinin 3 yıllık anlaşma teklifini kabul etti.

BAK Spor Kulübü'ne imzayı atan Kaan Parıltan, "2 senedir bulunduğum Fenerbahçe'den ayrılmış bulunmaktayım. Değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum. Fenerbahçe armasını taşımak çok gurur vericiydi. Artık BAK Spor Kulübü için ter dökeceğim. Buraya başarılı olmaya geldim" diyerek sözlerini noktaladı. - YALOVA
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu , Bora Füzesi , Fenerbahçe , Yalova , Spor

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