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Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 yenildiği maçta, sarı lacivertli futbolcular Zanka, Gustavo ve Ozan Tufan'a sosyal medyada tepki gösterildi.

16.09.2019 21:46

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol özellikle sarı lacivertli taraftarları çok kızdırdı. Futbolcuların performansından memnun olmayan Fenerbahçeli futbol severler maç içinde çok hata yapan, Zanka ve Ozan Tufan'ı ve Emre Belözoğlu'nun yerine ilk 11'de maça çıkan Gustavo'nun performansı eleştirileri beraberinden getirdi.

ELEŞTİRİLER 3 İSİM ÜZERİNDEN YOĞUNLAŞTI

Gustavo'nun takımı ileriye dönük iyi organize edememesi, Ozan Tufan'ın özellikle 3. goldeki bireysel hatası ve Zanka'nın maç içindeki güven vermeyen hareketleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları;

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Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor

YORUMLAR(14)
CANMEN:BU SADECE VE SADECE ALANYANIN BASARISI. . . . BIZ O KADARDA BERBAT DEGILDIK, ALANYA PEK DAHA IYIDI VE UMARIM BU PERFORMANSLARINA UZUN VADE TASIYABILIRLER. . . KI BU ALANYA GECEN SENE DRAMATIK HAKEM HATALARINDAN NERDEYSE IKINCI LIGE BOYLUYORDU. . . HELEKI ALANYA GS MACI. . . . VE BUNUN SORUMLULARIDA CAMIAALAR DEGIL. . . SADECE VE SADECE ICTEN PAZARLIKLI HAKEMLER. . . .
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EFEDAYI:Bu takım geçen seneden bile kötü. . .
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.:ALPER KENDİ KAFASINDA BİLE FUTBOLU SİLMİŞ BİTİRMİŞ AMA HALA MEDET UMANLAR VAR
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FUTBOL-İST:Oyunculara kızacağınıza oyunu kuran lavuğa bir bakın, devşirme stoper, devşirme sol bek, ne oynayacağına karar verilememiş torpilli sağ bek, devşirme 1 adet ön libero, yerinde oynayan 2 kişi biri solda, biri santrafor, 2 side koşmaktan son 20 dakika şiştiler, yanlış yerde yanlış oyuncuları kullanmaya devam edersen, herzaman söylediğim gibi bu kaçınılmaz son olacak, daha beteri bu hoca bu inadından vaz geçmeyip, Ozan-Alper şimdi birde Türünç eklendi, ayıca yönetim torpilli Ferdi ye yer açma çabaları, sonuç bu
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HÜLOOOOG:Fenerbahçe Vedat Muriç’in milli arada attığı gollerin ligde de sayılması için federasyona başvurmalı diyenler
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O. ASTRA:Geçen 2 yıl kadro dışı olan ozan kaptan olmuş. Sonuç tırrrrt
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BYMACHO:Hala aynı düşüncelerimin arkasındayım, bütün yazılarımı bulsun sn sayfa yöneticisi, administör koysun bu sayfaya, galip iiken bile, transfer yapılırken, hazırlık maçları dahil sözlerimi yayımlasınlar, bu takım FB de yüksek para karşılığında transfer ettirilip para kazanması sağlanan menager lerin takımı, bakın oyunculara ve menagerlerine lütfen bi araştırın, ayrıca Aziz in gitmesine sebep olan bedavacı taraftar gruplarını sorun kim onlar ve Aziz i neden istememişler bir bakın, kısaca ve öz FB harcanıyor.
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NAZIM GÜÇLÜ:GUSTAVO SEVİYE ATLATTI FENERE ERSUN LAUĞU
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KARANLIKTAKİ FENER:Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Tekrar Fener olun pardon keriz olun yeni bir Mehmet Topal mevlüt almak için. Bir tane de sakat Rami alırız muhahaha
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LEVO:GUSTAVU DAN BAŞKASI OYNAMADI ZATEN 11 E 1 OYNADIK
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