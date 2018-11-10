Fenerbahçeliler Atatürk'ün Huzurunda

Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı. Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği ziyarette Galatasaray
derbisi öncesinde hayatını kaybeden Koray Şener
'in ailesi de yer aldı.
Türkiye
'nin dört bir yanından gelen binlerce üniversite öğrencisi ve Fenerbahçe taraftarı Anadolu Meydanı'nda toplandı. Aslanlı yoldan yürüyen taraftarlar Atatürk
'ü ebedi istirahatgahında andı.
Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Koray Şener'in ailesi ve Fenerbahçeli taraftarlar mozoleye çiçek bıraktı.
Galatasaray,Ali Koç,Koray Şener,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:40