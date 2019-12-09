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Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tüketti.

09.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:04Fenerbahçeliler biletleri anında tüketti
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda DG ile karşılaşacak olan 'de taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün biletlerini tüketti.

Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın bilet satışları devam ediyor. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti.

Bugün öğle saatlerinde satışa çıkan misafir tribünündeki bin 590 bilet yarım saat içinde tamamen tükendi. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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