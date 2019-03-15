Fenerbahçeliler Tekbir Getirince Sivassporlu Ndinga Gözyaşlarını Tutamadı

Süper Ligin 26. haftasında oynanan Fenerbahçe- Sivasspor maçı öncesinde Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu esnada sarı-laciverli taraftarlar tekbir getirmeye başladı.
NDİNGA DUYGULANDI
Oluşan atmosfer sırasında kameralar Sivassporlu futbolcu Delvin Ndinga'ya odaklandı. Kongolu futbolcunun tekbir sesleriyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
LOKOMOTİV MOSKOVA'DAN TRANSFER EDİLDİ
Ndinga, geçtiğimiz sezonun başında Lokomotiv Moskova'dan transfer edilmişti. Orta sahada forma giyen oyuncu kırmızı beyazlı forma altında 44 maça çıkarken 3 gol attı 1 de asist yaptı.
(Yeni Şafak)
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