15 Mart 2019, 21:46
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Fenerbahçeliler Tekbir Getirince Sivassporlu Ndinga Gözyaşlarını Tutamadı

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maç öncesinde Çanakkale Şehitleri için yapılan saygı duruşunda sarı-lacivertli taraftarlar tekbir getirmeye başladı. Stadyumda oluşan atmosfer, Sivasspor'un Kongolu futbolcusu Delvin Ndinga'yı duygulandırdı.

Süper Ligin 26. haftasında oynanan Fenerbahçe- Sivasspor maçı öncesinde Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu gerçekleştirildi. Bu esnada sarı-laciverli taraftarlar tekbir getirmeye başladı.

NDİNGA DUYGULANDI

Oluşan atmosfer sırasında kameralar Sivassporlu futbolcu Delvin Ndinga'ya odaklandı. Kongolu futbolcunun tekbir sesleriyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

LOKOMOTİV MOSKOVA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Ndinga, geçtiğimiz sezonun başında Lokomotiv Moskova'dan transfer edilmişti. Orta sahada forma giyen oyuncu kırmızı beyazlı forma altında 44 maça çıkarken 3 gol attı 1 de asist yaptı.

(Yeni Şafak)

Spor


YORUMLAR (24)
MEMLEKETİM: Futbol oynayarak günaha girdiginiz yetmiyormus gibi birde tekbir getirerek girmeyin.
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  • MUHAMMET : La oğlum bi defolun gidin ya.Allah adına yalan söylemekten bi bezmediniz.
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GOKHAN: Allah çanakkaledeki kahramanlarımızın mekanlarını cennet eylesin ruhları şad olsun biz türküz böyle bir milletiz ruhumuzda vatan sevgisi var
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CETİN FB : Ataturkun takimi tabikide tekbir getirecek iyi yasa guzel yasa turkiyem
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  • VASFİ : ne anlatıyon cengizhan TEKBİR yücedir TÜRK ile yeniden yücelmiştir hayat bulmuştur alemi cihanda yankılanmıştır, çok zoruna gidiyorsa şaman ol
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