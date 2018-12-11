11 Aralık 2018, 09:39
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Fenerbahçelileri Kahreden Tablo! Takım İlk Devreyi Sonuncu Tamamlayabilir

Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor'a yenilir, Rizespor ise Alanyaspor'a karşı kazanırsa, sarı-lacivertliler ligin son sırasında yer alacak.

Akhisarspor deplasmanından 3-0 yenik ayrılan Fenerbahçe, ligde 14 puan ve eksi 8 averajla küme düşme potasında yer aldı. Tarihinin en kötü 15 haftasını geride bırakan sarı-lacivertliler için ligin ilk yarısında daha kötü bir senaryonun gerçekleşme ihtimali de bulunuyor. Fenerbahçe, 16 ve 17. haftalarda alınan alınacak sonuçlara göre devre arasına sonuncu sırada girebilir.

Fenerbahçe ile aynı puanı bulunan Erzurumspor'un 16. haftada sarı-lacivertlileri yenmesi ve o haftada son sırada bulunan Rizespor'un da Alanyaspor'dan 3 puan alması halinde sarı-lacivertliler tarihinde ilk defa ligin bu döneminde son sırasında yer alacak.

FENERBAHÇE EN AZ 4 PUAN ALMAK ZORUNDA

Fenerbahçe ligin ilk yarısını son sırada tamamlamamak için (Rizespor ve Kayserispor'un kalan maçlarını kazandığını varsayarak) iki maçtan en az 4 puan almak zorunda.

Küme düşme hattında yer alan takımların ligin ilk yarısında kalan maçlarının programı şöyle;

16. hafta: Fenerbahçe- B.B. Erzurumspor

16. hafta: Rizespor-Alanyaspor

16. hafta: Kayserispor-Akhisarspor

17. hafta: Antalyaspor-Fenerbahçe

17. hafta: B.B. Erzurumspor-Kayserispor

17. hafta: Trabzonspor-Rizespor

(Yeni Şafak)

Aytemiz Alanyaspor,Erzurumspor Kulübü,Rizespor,Fenerbahçe
11 Aralık 2018 Salı 09:39



YORUMLAR (14)
VDT: Aykut hocaya At çalıştırsın koşu mesafesinden başka birşey bilmiyor diyen büyük futbol yorumcuları şimdi çift forvet ve ofonsif oynuyor fenerbahçe bulunduğu yeri görün yazıklar olsun
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SAMSUN SPORLU: inşallah sonuncu lik sonunda olurda lefter sezonu küme düşersiniz samsun sopor la aynı gurupta olursunuz birdahada çıkamasınız
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KIZGIN: aykut hocayı begenmiyenler ne oldu şimdi kına yakın. nerde o aykut hoca düşmanları. kabuklunun şeyi size hoşmu geliyor du gelen vur du giden vurdu beter olun. türk düşmanları
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OKAN : Tek fenerliler değil bir gs olarak bende köt olasini istemem gs, fb lig düsnemiyom insallah eski günlerinize dönersiniz.
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TC YALÇIN: aziz yıldırım yine başkan olsun bu takım şampiyonlar liginde final oynar
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