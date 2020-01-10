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Fenerium mağazası Highway'de açıldı

Türk Perakende Sektörünün mağazalar zinciri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini Fenerbahçeli taraftarlarla buluşturan Fenerium, yeni mağazasıyla Highway Outlet'te açıldı.

10.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:43Fenerium mağazası Highway'de açıldı
Türk Perakende Sektörünün mağazalar zinciri, Kulübü'nün lisanslı ürünlerini Fenerbahçeli taraftarlarla buluşturan Fenerium, yeni mağazasıyla Highway Outlet'te açıldı.

Ürün tasarımından mağaza mimarisine, personel eğitiminden fiyat politikasına kadar birçok detaylı ayrıntıyı planlayarak örnek mağazaları ve satış noktalarıyla Fenerbahçe taraftarlarına hizmet veren Fenerium, yeni şubesiyle HighWay Outlet'te açıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerine ulaşmak isteyen tüm taraftarlar, Highway Outlet'te faaliyete başlayan Fenerium mağazasına uğrayıp alışveriş keyfini Fenerbahçeli olmanın ayrıcalığıyla yaşayabilirler. - BOLU

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerium Mağazası, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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