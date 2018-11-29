Fenomen 12 Yıl Aradan Sonra Yeniden!

Grek'ten Ortadoğu'ya, Balkanlardan Karadeniz'e, Klasik Orkestra eserlerinden halk ezgilerine, dünya kültürlerinin zenginliğinden beslenen müziği, pop, caz, rock, alternatif ve elektronik modern müzik türlerini buluşturan sound'uyla Türkiye'nin en özgün müzik gruplarından biri sayılan Fenomen, 12 yıl aradan sonra "Bridges" adlı albümüyle karşımızda! İsmail Soyberk, Barış Bölükbaşı, Nevzat Yılmaz, Çağdaş Oruç ve Bülent Ay'dan oluşan Fenomen, 7 rakamından ilham alan ikinci albümleri "Bridges"te, yedi ayrı günün, bölgenin, çakranın, beyaz tuşların ve yedi ayrı dünyaya açılan köprülerin ve yolların ezgilerini bir araya getiriyor.

Kültürler arasında müzik köprüsü

İsmail Soyberk'in önderliğinde 2003 yılında kurulan ve 2006'da çıkardıkları, grupla aynı adı taşıyan albümleriyle dikkat çeken Fenomen'i yeniden müzik sahnelerine geri döndüren "Bridges"; Aşık Veysel, Nazım Hikmet, Adnan Saygun, Neşet Ertaş gibi usta müzisyenlerin tınılarının peşine düşüyor ve bunları modern müzikle şekillendirerek senteze dönüştürerek kültürler arası müzikal bir füzyon yaratıyor.

Hakan Kılıç prodüktörlüğünde hazırlanan "Bridges"te, İsmail Soyberk bas gitarda, Barış Bölükbaşı gitarda, Nevzat Yılmaz klavyelerde, Çağdaş Oruç saksofonda ve Bülent Ay davulda yer alıyor. Albümde ayrıca, nefeslilerde ve trompette Utku Akyol, trombonda Gökay Gökşen, keman ve mandolinde Özcan Yılmaz ve tulum ile kemençede Selim Bölükbaşı da konuk sanatçı olarak gruba eşlik ediyorlar. Kayıt ve miks'i Ozan Öner, mastering'i ise Serkan Baysal tarafından yapılan albümün kapağını Cem Türkel tasarladı.

Lin Records etiketiyle yayınlanan "Bridges", grubun dijital müzik platformlardan dinlenebilir ve indirilebilir.

Müzikal bir füzyon: Fenomen

2003 yılında bas gitarist ve prodüktör İsmail Soyberk'in önderliğinde kurulan caz rock fusion grubu Fenomen, 2006 yılında ilk albümleri "Fenomen"i yayınladı. Erkan Oğur, Levent Altındağ, İmer Demirer, Aycan Teztel, Şenova Ülker gibi isimlerin eşlik ettiği albüm, özgünlüğüyle eleştirmenlerden tam not almayı başardı. 2018 yılında, bas gitarı, perdesiz bası ve kompozisyonlarıyla İsmail Soyberk, sert ve dinamik gitar sololarıyla Barış Bölükbaşı, davulda sıkı ritimleriyle Bülent Ay, org, piyano, synth ve akordeonuyla Nevzat Yılmaz ve tenor ve soprano saksofonuyla Çağdaş Oruç'un bir araya gelerek ikinci kez hayat verdikleri Fenomen, grubun yeniden doğuşunu müjdeleyen ikinci albümleri "Bridges"i 23 Kasım tarihinde Kabak Lin etiketiyle yayınladı.