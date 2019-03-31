Fenomen Boğa 'Ferdinand' Sağlıklı Bir Yaşam Sürüyor

Kaynak: DHA

KURBAN Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve denizde bulunmasının ardından, ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kesilmekten kurtarılıp, İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa 'Ferdinand', burada sağlıklı bir yaşam sürüyor. Çiftlik sahibi Sibel Çakır, "Deniz suyundan dökülen dişleri yeniden çıktı, olması gereken kiloya ulaştı. Buradaki düvelerin peşinden koşturup duruyor" dedi.Geçen Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunduktan sonra ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kesilmekten kurtarılıp, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilmesi sağlanan boğa 'Ferdinand', artık sağlıklı günler geçiriyor. Hayvan pazarından kaçtıktan sonra uzun süre denizde kaldığı için tuzlu su nedeniyle döküldüğü belirtilen dişleri de yeniden çıktı.Kemalpaşa'daki barınakta 7 aydır 'Ferdinand'ın bakımını yapan çiftlik sahibi Sibel Çakır, "Ferdinand'ın son durumu muhteşem diyebiliriz. Geldiğinde kilosu olması gerekenin çok altındaydı. Şu anda kilosu 550- 600 civarında. Deniz suyundan dökülen dişlerinin hepsi yeniden çıktı. Ona gerekli vitaminleri vererek özel beslenme sağladık. Buradaki düvelerin peşinde koşturup duruyor. Hiçbir sağlık problemi kalmadı. Toparlanma süreci yaklaşık 7 ay sürdü, bizi bayağı uğraştırdı. Ferdinand fenomen oldu ve takipçisi çok fazla. Onun için elimizden gelenin daha daha fazlasını sunduk, kendisi de bu durumdan oldukça memnun" diye konuştu.- İzmir