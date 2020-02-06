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Fenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti

Sosyal medyada "CZN Burak" ismiyle tanınan fenomen Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda garsonlar arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan garsonun müebbet hapsi istendi.

06.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:50

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktı. Servis açma sırasında gerilen garsonlar olay esnasında sakinleştirildi ancak kavga dışarı taşınca bir kişi hayatını kaybetti.

SERVİS AÇMA TARTIŞMA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre: İşletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda sözlü bir tartışma yaşandı. Mehmet G., iddiaya göre nargile yapan Suriye uyruklu Zekeriya H.'den servis açmasını istedi ancak Zekeriya H., arkadaşının isteğini yerine getirmeyince ikili arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İki garson arasında çıkan kavga diğer çalışanlar tarafından yatıştırıldı.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Yaşanan tartışma sonrası siniri geçmeyen Zekeriya H., iddialara göre Mehmet G.'ye dışarıda bir yerde buluşmaya çağırdı. Gecenin geç saatlerinde restoranın yakınlarında buluşan ikili arasında yenide tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet G., belindeki silahı çıkartarak Zekeriya H.'ye 2 el ateş etti. Zekeriya H. olay yerinde hayatını kaybetti.

CZN BURAK KAVGAYI ÇALIŞANLARINDAN ÖĞRENDİ

Olay sonrası polisi arayarak işlediği cinayeti itiraf eden Mehmet G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesine başvurulan işletme sahibi Burak Özdemir ise her iki şansın da restoranında garson olarak çalıştığını, işletme içinde herhangi bir tartışmaya şahit olmadığını, kavgayı diğer çalışanlarından öğrendiğini söyledi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Mehmet G.'nin Zekeriya H.'yi silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, olay yerinden kaçtığı sırada da Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığı belirtildi. Zanlı hakkında,"Kasten öldürme", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Hakaret" suçları kapsamında müebbet hapsi istendi.

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Fenomen CZN Burak'ın restoranında başlayan kavgada bir garson hayatını kaybetti

Muhammed Burak, kavga, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (6)
ÖÖÖJJÖÖÖ:lüks lokantaların aslı bu ucuz iş gücü fahiş fiyat. . .
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EROL MEHMET YILDIZ:Garson restoranda belinde silahla mı geziyor? Müşteri ile tartışsa müşteri ayvayı yedi demek ki.
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OKUYUN:HABERİ OKUMUYORSUNUZ Kİ. DIŞARIDA BULUŞMAYA ÇAĞIRMIŞ VE SİLAHLA GELMİŞ .
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YUNUS:gece restauranttan sonra oldu olay.
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0 0
ADINIZI YAZIN:nazara geldin olum
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SEN TASALANMA OLUM:adamı ilgilendiren bi durum yok. iki gün sonra unutulur işleri de yoluna girer
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9 1
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