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Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı

Müzisyen, yorumcu ve vokal koçu Emre Yücelen, "Emre Yücelen Şan Dersi" adlı sosyal medya üzerinden yayınlanan "Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri" programının 23. bölüm konuğu; sosyal medyada "Hüma Kuşu" performansı ile tanınan ve "Erzurumlu Dadaş Dede" olarak bilinen Necati Tutaş oldu.

09.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:44Fenomen Dadaş Necati, Emre Yücelen ile düet yaptı
Müzisyen, yorumcu ve vokal koçu Emre Yücelen, "Emre Yücelen Şan Dersi" adlı sosyal medya üzerinden yayınlanan "Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri" programının 23. bölüm konuğu; sosyal medyada "Hüma Kuşu" performansı ile tanınan ve "Erzurumlu Dadaş Dede" olarak bilinen Necati Tutaş oldu.

Emre Yücelen, Erzurum'da terzi dükkanında söylediği "Hüma Kuşu" performans videosunun, takipçileri tarafından ses analizi için kendisine gönderilmesinin ardından büyük ilgi ve merak uyandıran Dadaş Dede ile röportaj yapmak için, bin 500 kilometre seyahat ederek, Erzurum'a gelip, Dadaş Dede ile arşiv niteliğinde bir sohbet gerçekleştirmişti.

"Erzurum'da ilk özel müzik eğitimini ben verdim"

Emre Yücelen'in, "müziğe nasıl başladınız" sorusuna Necati Tutaş, Erzurum Muratpaşa Camii'nde gönüllü çalıştığını, 27 Mayıs Müzik Kulübünü kurarak, Erzurum'da ilk kez özel müzik eğitimi verdiğini; gençleri müzik eğitimi ve üretimi ile buluşturduğunu ifade ederek yanıtladı.

Babasının da gazel okuduğunu söyleyen Necati Tutaş; Celal Güzelses ve Hamiyet Yüceses gibi dönemin en iyi şarkıcıları ile tanışma ve çalışma imkanı bulduğunu da belirtti.

Babasının ve döneminin bilinmeyen müzik kayıtlarını, evindeki arşivinde sakladığını ifade eden Dadaş Dede; "Hüma Kuşu" eserini, babasının okuduğu bilinmeyen sözleri ile de yayında yorumladı. Emre Yücelen'in gitarıyla eşlik ettiği performansta, programın ön gösterimini izleyenler, canlı sohbet paneline "kulaklarımızın pası silindi" yorumları yaptılar.

"Askerlerimizin botlarının tabanlarından öperim"

Kore gazisi olan Dadaş Dede; programda devlet büyüklerine de şu sözlerle seslendi: "Cumhurbaşkanını, parlamenterleri ve yöneticileri ellerinden, yanaklarından öperim. Ama askerlerimizin botlarının tabanlarından, nalçalarından öperim. Atatürk'ü, Kazım Paşa'yı, Halit Paşa'yı, Sami Omurtağ'ı da... Harp görmüşler ve Erzurum'u düşmana teslim etmemişler. Allah bir daha savaşı, açlığı ve açıklığı göstermesin bu vatana."

"Kavga etmeyin, birbirinizi sevin"

Dadaş Dede, daha önce parlamenterlere yaptığı bir konuşmada "kavga etmeyin, birbiriniz sevin" sözleri üzerine parlamenterlerin ağladığını ifade etti. Dadaş Dede, Celal Güzelses ile özdeşleşen "Dağda Duman Yeri Var" ve "Dağları Dağlasınlar" türküsünü Emre Yücelen ile birlikte yorumlarken, çekim ekibinin de duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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