Haberler » Magazin » Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı - Magazin

Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dudak içine "Help" yazılı bir dövme yaptırdı. Alışılmışın dışına çıkan Bilic'in dövme yaptırdığı yer ise takipçilerini şaşkına çevirdi.

30.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:17

Çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptırdığı dövmesiyle yine gündem oldu.

DUDAK İÇİNE DÖVME YAPTIRDI

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz yıllarda eşi Kadir Doğulu'nun baş harfini dudak içine dövme yaptırmıştı. Kendal Jenner'in başlattığı dudak içi dövme akımına son olarak fenomen Danla Bilic uydu. Danla Bilic, önceki gün gittiği dövmecide dudak içine "Help" yazdırdı.

ALKOL BAĞIMLISI OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan fenomen, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip Can'ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayan bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"

Fenomen Danla BilicFenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim

Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı

Kadir Doğulu, Danla Bilic, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
MUTLU ABİ:Bu önemsiz kişileri takip etmeyorum ve hayatta hep gülüyorum.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
12345:BEYİNSİZ YA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN NE YAPABİLİRSİN DAHA FAZLA DERKEN HEP BİRAZ DAHA SAÇMA BİŞEY YAPIYORLAR
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
LEYLİ LEYLİ YAR:Çok kaliteli ve düzgün bir kadın, bayılıyorum bu kadına.
Yayından Kaldır
2 8
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
15:44 John Lennon'ın gözlüğü satılıyor
15:44 Madonna konserini iptal etti
15:44 Şarkıcı Madonna, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti
15:24 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dinçer Özer ile "ritim festivali"
15:24 Fotoğraflarla "kuruluşun kenti Söğüt"
15:03 Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı
14:31 Aslı Enver'e hayran olduğu için evliliği bittiği söylenen Özcan Deniz'den iddialara cevap
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:55 Demet Akalın'dan "27 yaşında mısın?" diyen takipçisine bedava bilet jesti!
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:35 Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:47:30