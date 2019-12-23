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Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti

Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dün akşam son yaptırdığı estetik operasyonunu anlattıktan sonra erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajlara dayanamayarak ifşa etti.

23.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:47

Geçtiğimiz hafta badem göz ameliyatı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dün açıklama yaparak kafasında dikişler olduğunu bu sebepten dolayı da saçlarının bir kısmını boyayamadığını söyledi. Badem göz ameliyatı olduğunu doğrulayan Danla, takipçisinden gelen küfürlü bir mesajı da herkesle paylaştı.

"AMELİYATI KAFAMDAN YAPTILAR"

'da 4 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, dün akşam Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak yasak olmasına rağmen içki içtiğini bu sebepten de yüzünde ödem oluştuğunu söyledi. Geçirdiği badem göz operasyonunda bahseden Bilic, "Saçlarımı sormuşsunuz, evde kendim boyadım. Normalde 1 ay saç boyamam yasak. Kafamdaki dikiş yerlerine hiç dokunmadım oralar hala sarı renk. Ameliyatta kafamdan açıp buradan çektiler. Evet, yaptırdım bunu" dedi.

GELEN KÜFÜRLÜ MESAJI İFŞA ETTİ

Bu açıklamaların ardından takipçilerinden gelen mesajları paylaşan Danla Bilic, bir erkek takipçisinin kendisine attığı küfürlü mesajı ifşa etti. Bilic mesajı "Çok ayıp" diyerek Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

DUDAK İÇİNE DÖVME YAPTIRMIŞTI

YouTube kanalında yayınladığı bir videosunda sürekli içki içtiğini ve artık alkolik olduğunu söyleyen Danla Bilic, geçtiğimiz ay dudağının içine "Help" yazılı bir dövme yaptırmıştı.

Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti

Danla Bilic, Instagram, Magazin


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