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Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Hakkında çıkan görüntülere sessiz kalan Bilic, Muhteşem Yüzyıl dizisinden bir replik paylaşmakla yetindi.

08.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:51

YouTube kanalı üzerinden yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede tanınan ve şimdilerde 'da 4 milyon takipçisi olan Danla Bilic'in bir kadını dudaktan öptüğü anların görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yaptığı her açıklama ve paylaşımı olan Danla Bilic, 'da gündem oldu. Danla Bilic'in yıllar önce çekildiği düşünülen öpüşme görüntüleri ortaya çıktı. Bilic, Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda canlı yayın yaptığı esnada yanında oturan kadını dudağından öpüyor.

"MAGAZİNLE UYANDIM"

Bilic, Twitter'da trend olan görüntülerin ardından Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düştü.

İşte Danla'nın Twitter'da gündem olan görüntüleri...

Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

Danla Bilic, Instagram, Twitter, Makyaj, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
MİSAFİR:devlet uyuyor gençlik rezil durumda anne babalar zor durumda bu rezil fenomenler yasaklanmalı
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AA:nerde bir iğrenç varlık var hepsi ünlü olmuş çok kanı bozuk insanımız var
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SAKARYALI HATUN:ALLAH,ahlak güzelliği versin.
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TARKAN:bu aralar biraz gözden düşmüş belli. gündeme gelmek için yapıyorlar.
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ADINIZI YAZIN:Bu kim?
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET.:ahlaksız yaratıklar
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ZEYNREP:PİSLİKLER
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NEYAZCAM:BEKLERİM HERŞEYİ ONDAN
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BİLİR İŞİ:Allah onlara belaaa vermişşşşş.
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ADINIZI YAZIN:TERBİYESİZLER
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