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Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı

Fenomen Danla Bilic, şimdilerde Survivor'da yarışan yakın arkadaşı Cemal Can'ın uçakta dağıtılan battaniyeleri evine götürdüğünü söylediği bir videosunu ifşa etti.

07.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:31

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic'in en yakın dostu Cemal Can Canseven, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışıyor. Her fırsatta arkadaşını çok özlediğini belli eden Bilic, Instagram hesabından Canseven ile birlikte olan bir videosunu paylaştı.

CEMAL'İN UÇAKTAKİ ANLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde karantinada olan Danla Bilic, Cemal Can'ın uçak yolculuğundan korktuğunu ve her yolcuya özel olarak verilen battaniyeyi eve götürdüğünü söylediği anların videosunu paylaştı. Cemal'in bu anları ise hayranlarının yüzünü güldürdü.

Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı

"SÜTLAÇ MI DANLA BİLİC Mİ?"

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan açık artırma oyununda sütlacı çok sevdiğini söyleyen Cemal Can, istediği tatlıyı yemek için diğer yarışmacılarla kıyasıya mücadele etmişti. Acun Ilıcalı ise sütlacı çok seven Cemal'e "Sütlaç mı Danla mı?" diye sormuştu. Kısa süreli düşünen Cemal Can ise "Danla Bilic" yanıtını vermişti.

Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı

DOĞAL HALLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Doğal ve sempatik tavırlarıyla Survivor'un en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Cemal Can Canseven'in ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Hatta Cemal Can halk oylamasında sık sık birinci çıkıyor.

Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in eğlenceli anlarını paylaştı
Etiketler: Danla Bilic, Cemal Can, Magazin

Haberin Videosu :

Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı
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Haberler ›› Magazin ››Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı - Magazin
Yorumlar (8)
GEMLİKSPOR:Danla, Cemal seni Yasin ile aldatiyor hem de herkesin gözüönünde jfhjffhh
Cevap Yaz 0 5
HARŞITLI:LAN SENİN BAŞKA İŞİN GÜCÜN YOKTA BUNLARIMI TAKİP EDİYORSUN GEVŞEK.
0 0
ASTİGMAT:HABER MİDİR YANİ?
Cevap Yaz 6 4
31:Benimde şeyma
0 4
25:Beğenmiyorsan defol git bu siteden.
3 5
X:ne bilem haberi verene sor
0 0
ALPER:Bu tiplerin ülkeye katkısı ne ?kimler bunları unlu yapıp bizim kültürümüzü yozlastiriyor
Cevap Yaz 3 15
VATANDAS:Keske boyle sacmaliklar yerine daha bilimsel seyler yayinlayip cocuklari egitimden uzaklastiracaginiza , bilimsel haberlerle cocuklari ogrenmeye tesvik etseniz de gelecekte basimiza corona gibi seyler dadandiginda daha guclu bir topluma ve her sorun karsisinda cozumcu birden cok bilim insanimiz olsun.
0 2

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