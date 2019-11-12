Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim

Çektiği videolarla kısa sürede ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son yayınladığı videosunda alkol bağımlısı olduğunu söyleyerek önceki akşam yaşadığı kötü bir anısı anlattı.

"ALKOL PROBLEMİ YAŞIYORUM"

Çektiği videolar ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Danla Bilic, yayınladığı soru cevap videosunda kimsenin bilmediği bir kötü huyunu anlattı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip Can'ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayan bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"

"BANA BİR TEMASI OLMAYAN ÇOCUĞU DÖVMEK İÇİN TAHRİK ETTİM"

"Geçenlerde de dışarı çıktığımızda çocuğun birine kafayı taktım. Çocuğun bana tek bir teması bile yok ama ben çocuğun yanına giderek onu itiyorum. Can 'İçimden dua ettim çocuk Damla'ya 'Ne yapıyorsun?' derse bardağı kafasına geçirir diye. Çünkü çocuğu zorladım, tahrik ettim kavga çıksa da dövsem diye. Hiçbir sebep yok ve bu korkunç bir huy haline gelmeye başladı. Bunu aşmam lazım. Ben dışarıda kavgada sevmem."